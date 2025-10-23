Interrogé toute la semaine sur la date de sa future retraite, Stan Wawrinka n'a pas caché son envie de continuer après sa défaite en 8e de finale des Swiss Indoors. «J'ai envie de repartir pour un an», a-t-il lâché en conférence de presse jeudi soir.

Après sa défaite à Bâle, Stan Wawrinka annonce vouloir continuer. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'espère revenir à Bâle l'an prochain», a souligné le Vaudois de 40 ans après sa défaite 6-4 7-6 face au no 11 mondial Casper Ruud. «Mais une année, c'est très long, surtout lorsqu'on à 40 ans. On verra où j'en suis dans un an, même si je sais que la fin est proche», a-t-il expliqué.

Que faudrait-il pour qu'il dispute pour la 19e fois les Swiss Indoors en 2026? «On verra comment les choses évoluent au cours des douze prochains mois, au niveau de ma forme et de mon classement. Une année, c'est long», a-t-il répété.

«J'ai envie de repartir pour un an, mais il faut vraiment que tout se mette en place», a poursuivi Stan Wawrinka, qui était en tout cas satisfait du niveau de jeu affiché mardi au 1er tour face à Miomir Kecmanovic (ATP 52) et jeudi. «Je suis content, dans l'ensemble mon niveau était bon», s'est-il réjoui.

«Ca ne s'est pas joué à grand-chose face à Casper», a-t-il encore lâché. «C'est pour cela que je continue: tant que je me sens compétitif et que je joue à un bon niveau, je veux continuer. J'ai envie de profiter au maximum, même cela n'inclut pas toujours des victoires. Je vais me battre pour garder un bon niveau.»