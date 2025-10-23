  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Stan Wawrinka déterminé - «J'ai envie de repartir pour un an»

ATS

23.10.2025 - 22:22

Interrogé toute la semaine sur la date de sa future retraite, Stan Wawrinka n'a pas caché son envie de continuer après sa défaite en 8e de finale des Swiss Indoors. «J'ai envie de repartir pour un an», a-t-il lâché en conférence de presse jeudi soir.

Après sa défaite à Bâle, Stan Wawrinka annonce vouloir continuer.
Après sa défaite à Bâle, Stan Wawrinka annonce vouloir continuer.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.10.2025, 22:22

23.10.2025, 22:30

«J'espère revenir à Bâle l'an prochain», a souligné le Vaudois de 40 ans après sa défaite 6-4 7-6 face au no 11 mondial Casper Ruud. «Mais une année, c'est très long, surtout lorsqu'on à 40 ans. On verra où j'en suis dans un an, même si je sais que la fin est proche», a-t-il expliqué.

Swiss Indoors. Wawrinka s’incline avec les honneurs face à Ruud

Swiss IndoorsWawrinka s’incline avec les honneurs face à Ruud

Que faudrait-il pour qu'il dispute pour la 19e fois les Swiss Indoors en 2026? «On verra comment les choses évoluent au cours des douze prochains mois, au niveau de ma forme et de mon classement. Une année, c'est long», a-t-il répété.

«J'ai envie de repartir pour un an, mais il faut vraiment que tout se mette en place», a poursuivi Stan Wawrinka, qui était en tout cas satisfait du niveau de jeu affiché mardi au 1er tour face à Miomir Kecmanovic (ATP 52) et jeudi. «Je suis content, dans l'ensemble mon niveau était bon», s'est-il réjoui.

«Ca ne s'est pas joué à grand-chose face à Casper», a-t-il encore lâché. «C'est pour cela que je continue: tant que je me sens compétitif et que je joue à un bon niveau, je veux continuer. J'ai envie de profiter au maximum, même cela n'inclut pas toujours des victoires. Je vais me battre pour garder un bon niveau.»

Les plus lus

«La réponse sera très forte. Pour ne pas dire stupéfiante»
«Cette ordure a anéanti notre vie. La mienne, celle de mes enfants...»
Les aéroports américains menacés par un véritable chaos
Une victoire vitale pour les Young Boys face à Ludogorets
«Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»
Ce que l'on sait des sanctions américaines visant les hydrocarbures russes