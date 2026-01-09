  1. Clients Privés
Tennis Stan Wawrinka disputera un 20e et dernier Open d'Australie !

ATS

9.1.2026 - 08:08

Stan Wawrinka disputera un dernier Open d'Australie cette année. Le Vaudois a reçu une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison 2026.

Keystone-SDA

09.01.2026, 08:08

09.01.2026, 08:17

C'est à Melbourne en 2014 que Wawrinka avait remporté le premier tournoi majeur de sa carrière. Cette année-là, il avait figuré au 3e rang de la hiérarchie mondiale.

Stan Wawrinka (40 ans) occupe actuellement la 156e place du classement ATP. Il sera en lice pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a aussi atteint deux autres fois le dernier carré.

«Participer encore une fois à l'Open d'Australie au début de ma dernière saison sur le Tour signifie énormément pour moi», a réagi le Vaudois.

Tennis. Dernière danse : Stan The Man posera la raquette en 2026 !

TennisDernière danse : Stan The Man posera la raquette en 2026 !

