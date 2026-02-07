  1. Clients Privés
Tennis Stan Wawrinka en lice à Rotterdam, Bencic forfait à Doha

ATS

7.2.2026 - 18:54

Stan Wawrinka poursuit sa tournée d'adieux sur le circuit ATP. Toujours compétitif, le Vaudois de 40 ans participera au tournoi de Rotterdam (ATP 500, indoor) la semaine prochaine.

Stan Wawrinka participera au tournoi de Rotterdam.
Stan Wawrinka participera au tournoi de Rotterdam.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

07.02.2026, 18:54

Invité par les organisateurs néerlandais, l'ex-no 3 mondial (ATP 105) affrontera l'Australien Aleksandar Vukic (29 ans, ATP 88) au 1er tour, lundi ou mardi. Wawrinka a remporté leur précédent et unique duel au Masters 1000 d'Indian Wells en 2023 (6-4 1-6 6-1).

Après avoir passé deux tours à l'Open d'Australie, le meilleur Suisse à l'ATP était de passage au 250 de Montpellier cette semaine, où il s'est incliné en deux sets devant le no 8 mondial Félix Auger-Aliassime après avoir remporté un match.

Montpellier. Pas de haut fait pour Stan, défait par le patron des lieux

MontpellierPas de haut fait pour Stan, défait par le patron des lieux

Par ailleurs, Belinda Bencic n'est semble-t-il toujours pas remise de la maladie qui l'a contrainte à déclarer forfait avant le WTA 500 d'Abou Dhabi en début de semaine. La Saint-Galloise s'est également retirée du premier WTA 1000 de l'année à Doha, qui débute lundi.

Abou Dhabi. Belinda Bencic déclare forfait avant son match et perd gros

Abou DhabiBelinda Bencic déclare forfait avant son match et perd gros

