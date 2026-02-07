Stan Wawrinka poursuit sa tournée d'adieux sur le circuit ATP. Toujours compétitif, le Vaudois de 40 ans participera au tournoi de Rotterdam (ATP 500, indoor) la semaine prochaine.

Stan Wawrinka participera au tournoi de Rotterdam. IMAGO/ZUMA Press Wire

Invité par les organisateurs néerlandais, l'ex-no 3 mondial (ATP 105) affrontera l'Australien Aleksandar Vukic (29 ans, ATP 88) au 1er tour, lundi ou mardi. Wawrinka a remporté leur précédent et unique duel au Masters 1000 d'Indian Wells en 2023 (6-4 1-6 6-1).

Après avoir passé deux tours à l'Open d'Australie, le meilleur Suisse à l'ATP était de passage au 250 de Montpellier cette semaine, où il s'est incliné en deux sets devant le no 8 mondial Félix Auger-Aliassime après avoir remporté un match.

Par ailleurs, Belinda Bencic n'est semble-t-il toujours pas remise de la maladie qui l'a contrainte à déclarer forfait avant le WTA 500 d'Abou Dhabi en début de semaine. La Saint-Galloise s'est également retirée du premier WTA 1000 de l'année à Doha, qui débute lundi.