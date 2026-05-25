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Roland-Garros Stan Wawrinka en lice vers 13h à Paris

ATS

25.5.2026 - 04:01

Stan Wawrinka (ATP 113) entamera son dernier Roland-Garros lundi. Le Vaudois de 41 ans disputera son 1er tour sur le Court Simonne-Mathieu, aux alentours de 13h.

Wawrinka jouera son 1er tour lundi à Paris.
Wawrinka jouera son 1er tour lundi à Paris.
ATS

Keystone-SDA

25.05.2026, 04:01

25.05.2026, 07:08

Vainqueur de l'édition 2015 du Majeur parisien, Stan Wawrinka affrontera le «lucky loser» néerlandais Jesper De Jong (ATP 106) dans le deuxième match programmé sur ce court, le troisième plus grand du complexe de la Porte d'Auteuil, après un simple dames. Il s'agira de leur premier affrontement.

Trois Suissesses entreront par ailleurs en lice dans cette deuxième journée de compétition. Jil Teichmann (WTA 170) et la qualifiée Susan Bandecchi (WTA 215) joueront dès 11h, face respectivement à la Russe Liudmila Samsonova (WTA 27) et à l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 33). Quant à Viktorija Golubic (WTA 82), elle devrait en découdre avec la Hongroise Panna Udvardy (WTA 59) vers 15h.

Roland-Garros. Jannik Sinner pour une première, Stan Wawrinka pour sa der'

Roland-GarrosJannik Sinner pour une première, Stan Wawrinka pour sa der'

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