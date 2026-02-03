  1. Clients Privés
Swiss Open Stan Wawrinka et deux Top 10 annoncés à Gstaad

Clara Francey

3.2.2026

Les organisateurs de l'Open de Gstaad annoncent d'ores et déjà la venue de deux membres actuels du Top 10, Lorenzo Musetti et Alexander Bublik, pour l'édition 2026. Stan Wawrinka sera aussi de la partie du 13 au 19 juillet sur la terre battue bernoise.

Keystone-ATS

03.02.2026, 10:24

Cinquième joueur mondial, l'Italien Lorenzo Musetti disputera pour la première fois l'ATP 250 de Gstaad, qui démarrera comme de coutume au lendemain de la finale de Wimbledon. Le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 10) viendra quant à lui défendre son titre.

Deux autres anciens vainqueurs du tournoi, Casper Ruud (ATP 12) et Matteo Berrettini (ATP 58), seront également de la partie. Tout comme la révélation de l'automne 2025, le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 27), vainqueur du dernier Masters 1000 de Shanghai.

Les organisateurs dérouleront par ailleurs le tapis rouge pour Stan Wawrinka (ATP 113), finaliste malheureux en 2005 dans l'Oberland bernois. Le Vaudois disputera son 1er tour le mardi 14 juillet. Une cérémonie en son honneur sera organisée le dimanche 12, est-il précisé dans le communiqué diffusé mardi.

