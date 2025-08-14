  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenger de Cancun Stan Wawrinka va affronter le... 1181e joueur mondial

ATS

14.8.2025 - 11:30

Le triple vainqueur en Grand Chelem Stan Wawrinka (ATP 152) entre en lice ce jeudi au Challenger de Cancun. Il y affronte le Canadien Cleeve Harper (ATP 1181).

Stan Wawrinka (ATP 152) entre en lice ce jeudi au Challenger de Cancun.
Stan Wawrinka (ATP 152) entre en lice ce jeudi au Challenger de Cancun.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.08.2025, 11:30

Cleeve Harper, qui joue surtout en double, disputera face à Wawrinka son premier match sur le circuit Challenger en 2025, après avoir échoué en qualifications depuis le début de l'année. Sa dernière victoire en Challenger remonte à novembre 2022. Il a récemment été engagé en double au Masters 1000 de Toronto, avec une élimination en seizièmes de finale

De son côté, Wawrinka renoue avec la compétition trois semaines après son élimination en huitièmes de finale du tournoi d'Umag. Il a appris mercredi qu'il n'obtiendrait pas de wild-card pour l'US Open. Le Vaudois dispute son 18e tournoi de la saison et est toujours en quête d'un titre sur le circuit Challenger cette saison.

US Open. Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !

US OpenLes organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !

Les plus lus

Les Européens usent de stratagèmes psychologiques face à un Trump instable et dissipé
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles