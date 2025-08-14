Le triple vainqueur en Grand Chelem Stan Wawrinka (ATP 152) entre en lice ce jeudi au Challenger de Cancun. Il y affronte le Canadien Cleeve Harper (ATP 1181).

Stan Wawrinka (ATP 152) entre en lice ce jeudi au Challenger de Cancun. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cleeve Harper, qui joue surtout en double, disputera face à Wawrinka son premier match sur le circuit Challenger en 2025, après avoir échoué en qualifications depuis le début de l'année. Sa dernière victoire en Challenger remonte à novembre 2022. Il a récemment été engagé en double au Masters 1000 de Toronto, avec une élimination en seizièmes de finale

De son côté, Wawrinka renoue avec la compétition trois semaines après son élimination en huitièmes de finale du tournoi d'Umag. Il a appris mercredi qu'il n'obtiendrait pas de wild-card pour l'US Open. Le Vaudois dispute son 18e tournoi de la saison et est toujours en quête d'un titre sur le circuit Challenger cette saison.