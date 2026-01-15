  1. Clients Privés
Open d’Australie Stan Wawrinka, Belinda Bencic et compagnie fixés sur leur sort

ATS

15.1.2026 - 08:47

Le Vaudois Stan Wawrinka (ATP 139) retrouvera au 1er tour de l'Open d'Australie le Serbe Laslo Djere (ATP 91). Chez les dames, la Grisonne Simona Waltert (WTA 86) affrontera d'entrée la no 4 mondiale Amanda Anisimova.

Stan Wawrinka retrouvera au 1er tour de l'Open d'Australie le Serbe Laslo Djere.
Stan Wawrinka retrouvera au 1er tour de l'Open d'Australie le Serbe Laslo Djere.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.01.2026, 08:47

15.01.2026, 08:50

Le triple vainqueur en Grand Chelem peut être satisfait du tirage au sort, lui qui doit sa présence à une invitation des organisateurs. Le vainqueur du tournoi en 2014 a remporté deux de ses trois duels face à Djere, mais a perdu le dernier en novembre 2024 à Belgrade.

Stan Wawrinka. «Pour ma dernière année, je ne pouvais pas rêver mieux»

Stan Wawrinka«Pour ma dernière année, je ne pouvais pas rêver mieux»

Wawrinka, qui a annoncé disputer la dernière saison de sa carrière, peut aborder avec une certaine confiance au vu de ses performances abouties à la United Cup. En cas de victoire, il pourrait affronter au 2e tour le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 17).

Golubic face à Rybakina au 2e tour?

Chez les dames, le tirage au sort a été bien moins clément envers Simona Waltert, qui dispute pour la première fois le tableau principal. La Grisonne de 25 ans aura fort à faire face à Amanda Anisimova, finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'année dernière.

Meilleur atout de la Suisse à Melbourne, Belinda Bencic (WTA 10) débutera contre la Britannique Katie Boulter (WTA 113), contre qui elle a remporté leur seul duel en 2022. La première adversaire classée de la Saint-Galloise est, sur le papier, Elise Mertens (WTA 21) au 3e tour, qu'elle a récemment battue après un combat acharné lors de la United Cup.

Classement WTA. Belinda Bencic accomplit «un immense objectif»

Classement WTABelinda Bencic accomplit «un immense objectif»

Viktorija Golubic (WTA 81) pourrait déjà affronter la no 5 mondiale Elena Rybakina au deuxième tour. Pour cela, elle devra d'abord s'imposer face à la Française Varvara Gracheva (WTA 74), qui l'avait battue l'année dernière à Eastbourne sur gazon.

Open d'Australie. Bérézina totale pour les Suisses lors des qualifications !

Open d'AustralieBérézina totale pour les Suisses lors des qualifications !

