Stan Wawrinka affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57) au premier tour mercredi du Masters 1000 de Shanghai. En cas de victoire, le Vaudois sera confronté à l'Américain Taylor Fritz, numéro 5 mondial.

Stan Wawrinka affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57) à Shanghai. ats

Keystone-SDA ATS

Pour sa 12e participation au tournoi chinois, qu'il a obtenu grâce à une wild-card des organisateurs, le triple vainqueur en Grand Chelem sera opposé pour la première fois à Marozsan, qui n'a jamais remporté de titre sur le circuit principal. Le meilleur résultat du Hongrois est un 3e tour disputé à l'Open d'Australie cette année.

Wawrinka (ATP 129) a atteint la demi-finale du Challenger de Saint-Tropez, où il a déclaré forfait pour des raisons médicales le 20 septembre dernier. Le Suisse de 40 ans a déjà atteint les quarts de finale à Shanghai en 2013 et 2015, et s'est hissé au 2e tour lors de l'édition 2024.