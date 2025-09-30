  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Shanghai Stan Wawrinka fixé sur son sort en Chine

ATS

30.9.2025 - 10:07

Stan Wawrinka affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57) au premier tour mercredi du Masters 1000 de Shanghai. En cas de victoire, le Vaudois sera confronté à l'Américain Taylor Fritz, numéro 5 mondial.

Stan Wawrinka affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57) à Shanghai.
Stan Wawrinka affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57) à Shanghai.
ats

Keystone-SDA

30.09.2025, 10:07

Pour sa 12e participation au tournoi chinois, qu'il a obtenu grâce à une wild-card des organisateurs, le triple vainqueur en Grand Chelem sera opposé pour la première fois à Marozsan, qui n'a jamais remporté de titre sur le circuit principal. Le meilleur résultat du Hongrois est un 3e tour disputé à l'Open d'Australie cette année.

Wawrinka (ATP 129) a atteint la demi-finale du Challenger de Saint-Tropez, où il a déclaré forfait pour des raisons médicales le 20 septembre dernier. Le Suisse de 40 ans a déjà atteint les quarts de finale à Shanghai en 2013 et 2015, et s'est hissé au 2e tour lors de l'édition 2024.

Shanghai. Wawrinka invité de prestige en Chine grâce à une wild card

ShanghaiWawrinka invité de prestige en Chine grâce à une wild card

Les plus lus

Ils ne sont plus eux-mêmes après la narcose – Trois histoires folles
«Je me demande pourquoi je suis sur Terre» - L’immense désarroi des seniors !
Belmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !
«Emma Watson ignore à quel point elle est ignorante»
Réponse du Hamas attendue après l'annonce du plan Trump pour Gaza
Trois jeunes femmes assassinées en direct: sept suspects arrêtés