  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«STANding ovation» à Bâle Stan Wawrinka : «Le public suisse me pousse à me sublimer»

par Gilles Mauron

22.10.2025 - 09:43

C'est «pour vivre de telles émotions» qu'il poursuit sa carrière, à 40 ans passés. Stan Wawrinka pourra savourer jeudi un nouveau moment de communion avec le public suisse, qui ne manquera pas de lui offrir une «STANding ovation» lors de son 8e de finale à Bâle.

Keystone-SDA, par Gilles Mauron

22.10.2025, 09:43

L'ex-no 3 mondial disputera face à Casper Ruud (ATP 11) ou à Quentin Halys (ATP 78) son... 70e match dans le cadre d'un tournoi ATP organisé en Suisse, les Swiss Indoors 2025 constituant son 36e tournoi joué à la maison. Son bilan est positif (37 succès pour 32 défaites), mais rien n'a jamais été simple pour lui devant ses fans.

«J'ai toujours eu cette envie de bien faire devant le public suisse. Parfois il me pousse à me sublimer, parfois je veux trop en faire», a expliqué mardi le Vaudois, qui a joué avec le public rhénan pendant de longues minutes à l'issue de son 1er tour gagné en deux sets – dont un premier particulièrement convaincant – face à Miomir Kecmanovic (ATP 52).

Swiss Indoors. Stan Wawrinka sort le grand jeu et fait vibrer Bâle !

Swiss IndoorsStan Wawrinka sort le grand jeu et fait vibrer Bâle !

Par tous les états d'âme

En Coupe Davis comme sur le circuit ATP, Stan Wawrinka est passé par tous les états d'âme sur sol helvétique. Battu pas moins de 17 fois dès son entrée en lice – dont 9 à Bâle ! –, il y a aussi conquis deux de ses 16 trophées, en 2016 puis en 2017 sur la terre battue de Genève, où il a d'ailleurs glané son dernier titre en date.

Pourtant, c'est à Gstaad que Stan Wawrinka avait atteint la première de ses 31 finales ATP, il y a 20 ans, avec à la clé une défaite face au champion de Roland-Garros 2004 Gaston Gaudio. Mais il a dû attendre sa 24e tentative dans un tournoi suisse pour être enfin prophète en son pays, en 2016 au Parc des Eaux-Vives.

A Bâle, où l'on vénérait tant le maître des lieux Roger Federer (10 titres à la Halle St-Jacques, dont le 103e et dernier), Stan Wawrinka est forcément resté plus longtemps encore dans l'ombre de l'homme aux 20 titres majeurs. Mais son visage s'illuminait dimanche dernier à l'heure d'évoquer l'édition 2022 et l'accueil incroyable que les fans lui avaient réservé.

Stan Wawrinka. «Tous les sportifs ont une date limite, mais je vis le moment présent»

Stan Wawrinka«Tous les sportifs ont une date limite, mais je vis le moment présent»

«Le soutien des fans cette année-là, c'est le meilleur souvenir que j'ai ici», n'a-t-il pas hésité à souligner. Alors qu'il a atteint à deux reprises le dernier carré du seul ATP 500 disputé en Suisse: en 2006, où une défaite face au Chilien Fernando Gonzalez l'avait privé d'une finale face à Roger Federer, et en 2011, lorsqu'il avait été stoppé par... le Bâlois.

Transcendé par le public en 2022, Stan Wawrinka avait sorti Casper Ruud, alors no 3 mondial, pour lancer parfaitement sa semaine. Il avait battu deux jours plus tard Brandon Nakashima (44e à ce moment-là), avant d'échouer en quart le lendemain face à Roberto Bautista Agut (ATP 22 cette semaine-là). Lui-même pointait au 194e rang, sept mois après son retour à la compétition après ses douze mois de pause forcée due à sa double opération à un pied.

«Pas tous les jours comme cela»

Depuis, les occasions de faire vibrer le public suisse sont devenues rares. La «faute» bien sûr à son absence lors des quatre derniers Geneva Open, mais aussi, surtout, aux années qui passent et à la difficulté croissante de maintenir l'intensité nécessaire au plus haut niveau. «Je suis à ma place au 150e rang mondial, le classement ne ment pas», a-t-il d'ailleurs concédé mardi soir en zone mixte.

Même si «je l'ai souvent dit, le niveau est compact entre le 50e et le 150e mondial. On le voit chaque semaine, des surprises sont possibles», comme le Monégasque Valentin Vacherot l'a prouvé en gagnant le récent Masters 1000 de Shanghai en tant que no 204 de la hiérarchie. Et comme lui-même l'a montré mardi en maîtrisant son sujet face au 52e mondial.

Swiss Indoors. Valentin Vacherot : «Ce niveau de jeu est désormais ancré en moi»

Swiss IndoorsValentin Vacherot : «Ce niveau de jeu est désormais ancré en moi»

«Je suis convaincu que je reste capable de battre des joueurs du top 50. Et je suis heureux d'avoir pu le faire à nouveau ici», a-t-il lâché mardi soir. «J'étais en jambes, j'ai très bien joué, j'ai pu le mettre sous pression en servant bien. Mais ça ne se passe pas tous les jours comme cela», a-t-il tempéré, après avoir cueilli son troisième succès de l'année sur l'ATP Tour.

«A 40 ans, le plus dur c'est la récupération», avait-il aussi rappelé dimanche déjà. «Je me réjouis de pouvoir récupérer mercredi», a-t-il encore souligné mardi, conscient qu'il aura besoin de toute son énergie – ainsi que de celle que lui transmettra à coup sûr le public – pour créer un nouvel exploit et s'offrir un premier quart de finale sur l'ATP Tour en 2025.

Les plus lus

Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
Le changement d'heure a des conséquences insoupçonnées
Situation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !
«Un mélange de mesquinerie et de cynisme» - Congédié, Valls sort la sulfateuse