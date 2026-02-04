  1. Clients Privés
Montpellier Stan Wawrinka passe le 1er tour

ATS

4.2.2026 - 18:41

Stan Wawrinka (ATP 113) a franchi le 1er tour du tournoi ATP 250 de Montpellier. Le quadragénaire vaudois a battu le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 80) en deux sets, 7-6 (7/3) 6-4, et en 1h38.

Keystone-SDA

04.02.2026, 18:41

04.02.2026, 18:53

Après avoir passé deux tours à l'Open d'Australie, Wawrinka, très solide sur son service, a confirmé sa bonne forme actuelle avec un succès convaincant contre un adversaire mieux classé que lui. Le Vaudois sera opposé en 8es de finale au Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 8), tête de série no 1 de l'Open d'Occitanie à Montpellier. Il pourra évoluer en toute décontraction avec un statut d'outsider.

Open d’Australie. «L’ambiance était incroyable» -  Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur

Open d’Australie«L’ambiance était incroyable» -  Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur

