Challenger de Cancun Stan Wawrinka s’offre un doublé dans la même journée

ATS

15.8.2025 - 08:43

Stan Wawrinka a enchaîné deux succès le même jour au Challenger de Cancun. Le Vaudois a battu le Japonais Rio Noguchi, quelques heures après son succès face au Canadien Cleeve Harper jeudi.

Stan Wawrinka a fêté deux succès le même jour à Cancun (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.08.2025, 08:43

15.08.2025, 10:00

L'ex-numéro 3 mondial, désormais 152e au classement ATP, s'est imposé 6-4 6-3 contre le Japonais de 26 ans (ATP 210). Il avait dominé Harper (ATP 1181) sur le même score un peu plus tôt dans la station balnéaire mexicaine.

Wawrinka, qui n'a pas reçu de wild-card pour disputer l'US Open (24 août – 7 septembre), est toujours à la recherche d'un premier titre cette année. Il tentera de se qualifier pour le dernier carré à Cancun dans la nuit de vendredi à samedi face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86), récent finaliste du Swiss Open de Gstaad.

Challenger de Cancun. Wawrinka, un rare succès pour lancer son tournoi

Challenger de CancunWawrinka, un rare succès pour lancer son tournoi

