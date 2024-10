Stan Wawrinka (ATP 169) ne disputera pas ce vendredi un septième quart de finale aux Swiss Indoors. Le Vaudois est tombé devant Ben Shelton (ATP 23), non sans avoir livré un superbe combat.

ATS

Stan Wawrinka s’est incliné 7-6 (7/2) 7-5 devant le nouveau bombardier américain. L’issue est cruelle pour le triple vainqueur en Grand Chelem dans la mesure où il a bénéficié des cinq premières balles de break de la rencontre avant de céder son engagement à 5-5 au second set. Demi-finaliste de l’US Open l’an dernier, Ben Shelton a témoigné d’un relâchement presque étonnant sur ces cinq balles de break qu’il a dû défendre, deux à 3-3 et une à 4-4 au premier set, et enfin deux autres à 4-3 en faveur de Wawrinka au second. A chaque fois, il n’a laissé aucune chance à son adversaire.

Stan Wawrinka ne peut, ainsi, pas nourrir une montagne de regrets. Le seul qu’il peut formuler est de n'avoir pas passé sa première balle sur les deux premiers points de service qu’il a joués dans le tie-break du premier set. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. Sa performance dans sa première rencontre face à Shelton fut parfois éblouissante. L’histoire ne relate pas la trace de beaucoup de joueurs capables de produire un tel tennis à 39 ans passés.

Après une semaine de repos, Stan Wawrinka mettra le cap sur l’ATP 250 de Belgrade où il entend confirmer ses résultats de Stockholm (quart de finale) et de Bâle. En Serbie. Il veut surtout cueillir les points qui peuvent, pourquoi pas, lui permettre de terminer l’année dans la peau du no 1 suisse. 149e désormais après ces Swiss Indoors, il a, s’il joue le registre qui a été le sien ces dix derniers jours, les moyens de ses ambitions.

ats