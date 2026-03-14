  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

BJK Cup Face à la Suisse, la Tchéquie sans son meilleur atout, mais...

ATS

14.3.2026 - 07:26

La République tchèque ne pourra pas compter sur son no 1 Karolina Muchova (WTA 13) pour affronter la Suisse en qualification de la Billie Jean King Cup les 10 et 11 avril à Bienne. Linda Noskova (WTA 14), qui s'est hissée en demi-finale du WTA 1000 d'Indian Wells, sera en revanche bien de la partie.

Linda Noskova sera la leader de l'équipe tchèque face à la Suisse.
Linda Noskova sera la leader de l'équipe tchèque face à la Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.03.2026, 07:26

14.03.2026, 08:23

La capitaine tchèque Barbora Strycova pourra également compter sur Marie Bouzkova (WTA 33), Sara Bejlek (WTA 40) et Tereza Valentova (WTA 47) pour une rencontre dont le vainqueur décrochera son ticket pour le tournoi final prévu en septembre en Chine. La spécialiste de double Katerina Siniakova ne sera donc pas non présente dans la Swiss Tennis Arena.

La sélection suisse est connue depuis plus d'une semaine. Le capitaine Heinz Günthardt alignera à Bienne la St-Galloise Belinda Bencic (WTA 12), la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), la Bâloise Rebeka Masarova (WTA 110) – laquelle effectuera ses débuts en équipe de Suisse – et la Schwytzoise Céline Naef (WTA 228).

BJK Cup. La Suisse avec Bencic et Masarova face à la Tchéquie

BJK CupLa Suisse avec Bencic et Masarova face à la Tchéquie

Les plus lus

Accusé de viols et de chantage à la sextape, il se dit «dépassé par la situation»
La limite des chutes de neige descendra par endroits à 500-700 m
La météo fait des siennes et les affaires de Marco Odermatt
Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé
Camille Rast mène le bal après la première manche en Suède