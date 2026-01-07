  1. Clients Privés
United Cup Belinda Bencic remplit sa mission, Stan Wawrinka perd pied

ATS

7.1.2026 - 13:35

La Suisse et l'Argentine se départageront lors d'un double décisif en quart de finale de l'United Cup. Belinda Bencic a remporté son simple, mais Stan Wawrinka a ensuite été battu mercredi à Perth.

Keystone-SDA

07.01.2026, 13:35

07.01.2026, 14:07

Le Vaudois de 40 ans, qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, s'est incliné devant Sebastian Baez (ATP 43). Il n'a pas démérité, mais a finalement courbé l'échine face au spécialiste de la terre battue, vainqueur 7-5 6-4.

Ses deux matches de trois heures joués ce week-end - victoire face au Français Arthur Rinderknech, défaite contre l'Italien Flavio Cobolli - ont peut-être pesé dans la balance. L'ex-no 3 mondial peut quand même regretter la perte de sa mise en jeu à 5-5 dans la première manche, et les deux occasions manquées d'arracher un tie-break dans le jeu suivant.

Stan Wawrinka. «C’est génial de commencer l'année de cette façon»

Stan Wawrinka«C’est génial de commencer l'année de cette façon»

Un peu plus tôt, Belinda Bencic (WTA 11) avait rempli sa mission lors du premier simple en battant Solana Sierra (WTA 66). La Saint-Galloise a facilement disposé de la jeune Argentine (21 ans), qu'elle n'avait encore jamais affrontée, s'imposant 6-2 6-2. Elle a toutefois dû s'employer juste après avoir dérobé le service de son adversaire dans la première manche pour sauver trois balles de break.

Sans doute trop fatigué pour enchaîner avec un double, Wawrinka a cédé sa place à Jakub Paul. Belinda Bencic et le Grison devront remporter ce double pour envoyer la Suisse en demi-finale. Ils seront opposés à deux joueurs qui n'ont pas joué les simples: Maria Lourdes Carle et Guido Andreozzi.

