Belinda Bencic remplit sa mission, Stan Wawrinka perd pied

La Suisse et l'Argentine se départageront lors d'un double décisif en quart de finale de l'United Cup. Belinda Bencic a remporté son simple, mais Stan Wawrinka a ensuite été battu mercredi à Perth.

Sebastian Baez defeats Wawrinka 7-5 6-4 to keep Team Argentina's hopes alive. pic.twitter.com/k3WFBrn7zU — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026

Le Vaudois de 40 ans, qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, s'est incliné devant Sebastian Baez (ATP 43). Il n'a pas démérité, mais a finalement courbé l'échine face au spécialiste de la terre battue, vainqueur 7-5 6-4.

Ses deux matches de trois heures joués ce week-end - victoire face au Français Arthur Rinderknech, défaite contre l'Italien Flavio Cobolli - ont peut-être pesé dans la balance. L'ex-no 3 mondial peut quand même regretter la perte de sa mise en jeu à 5-5 dans la première manche, et les deux occasions manquées d'arracher un tie-break dans le jeu suivant.

Un peu plus tôt, Belinda Bencic (WTA 11) avait rempli sa mission lors du premier simple en battant Solana Sierra (WTA 66). La Saint-Galloise a facilement disposé de la jeune Argentine (21 ans), qu'elle n'avait encore jamais affrontée, s'imposant 6-2 6-2. Elle a toutefois dû s'employer juste après avoir dérobé le service de son adversaire dans la première manche pour sauver trois balles de break.

Can't stop, won't stop 🔥@BelindaBencic defeats Sierra 6-2 6-2 to give Team Switzerland the perfect start in the quarterfinal. pic.twitter.com/f8rFNdy5v4 — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026

Sans doute trop fatigué pour enchaîner avec un double, Wawrinka a cédé sa place à Jakub Paul. Belinda Bencic et le Grison devront remporter ce double pour envoyer la Suisse en demi-finale. Ils seront opposés à deux joueurs qui n'ont pas joué les simples: Maria Lourdes Carle et Guido Andreozzi.