Le tournoi masculin de l’US Open va connaître son épilogue ce dimanche soir avec la finale à New York qui verra s’affronter Jannik Sinner et Taylor Fritz (ATP 12). Ce dernier parviendra-t-il à prendre le meilleur sur le no 1 mondial et à offrir aux Etats-Unis un premier titre depuis 2003 et la victoire d’Andy Roddick ? L’Italien, lui, tentera de décrocher son second trophée en Grand Chelem après celui obtenu à l’Open d’Australie en début d’année.

La finale messieurs de l’US Open est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 20h00.

blue Sport Nicolas Larchevêque

Finale messieurs : Jannik Sinner - Taylor Fritz

US Open 2024: Finale, messieurs di 08.09. 20:00 - 20:30 ∙ RTS 2 ∙ 30 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch

Disponible encore un jour