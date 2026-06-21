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Wimbledon Surprise : Serena Williams officialise son retour en simple

ATS

21.6.2026 - 21:30

Déjà inscrite en double avec sa soeur Venus, Serena Williams effectuera un retour surprise en simple à Wimbledon. L'Américaine de 44 ans a reçu une wild-card.

Serena Williams avait perdu au premier tour de Wimbledon en 2022.
Serena Williams avait perdu au premier tour de Wimbledon en 2022.
ats

Keystone-SDA

21.06.2026, 21:30

21.06.2026, 21:35

Celle qui a remporté le tournoi à sept reprises a obtenu la dernière place du tableau principal féminin. Williams a déjà disputé deux matches de double depuis son retour à la compétition ce mois-ci, après quatre ans d'absence du circuit.

Elle a remporté 23 titres en Grand Chelem et reste à un titre du record historique de Margaret Court, qui détient toujours le plus grand nombre de trophées en Grand Chelem avec 24.

Interrogée il y a peu sur un éventuel retour en simple à Londres, elle avait répondu: «Vous pensez que je suis prête pour le simple ? Il faut que je travaille encore.» Williams n'a plus remporté de match en simple à Wimbledon depuis 2019, année où elle a perdu en finale contre la Roumaine Simona Halep.

Elle a passé 319 semaines au sommet du classement mondial et accumulé 73 titres en simple sur le circuit WTA. Elle avait également réalisé un «Golden Slam» complet en simple et double, remportant les quatre tournois du Grand Chelem ainsi qu'un titre olympique. Elle a gagné chaque tournoi majeur en simple au moins trois fois.

Williams connaîtra son adversaire du premier tour lorsque le tableau sera officialisé vendredi. Le tournoi commencera lundi 29 juin.

Wimbledon. Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

WimbledonVenus et Serena Williams disputeront le double ensemble

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