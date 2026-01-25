L'Ukrainienne Elina Svitolina (12e mondiale) a battu dimanche la Russe Mirra Andreeva (7e) pour rallier les quarts de finale de l'Open d'Australie. Elle défiera mardi la no 3 mondiale Coco Gauff.

Keystone-SDA ATS

Battue en deux sets par Andreeva lors de leur unique confrontation précédente, à Indian Wells en 2025, Svitolina s'est cette fois imposée 6-2 6-4 contre la demi-finaliste de l'édition 2024 de Roland-Garros.

Toujours invaincue en 2026, l'Ukrainienne a aligné dimanche sa neuvième victoire d'affilée et poursuit ainsi sur la lancée de son titre au WTA 250 d'Auckland début janvier.

Qualifiée pour son quatrième quart de finale à Melbourne après ceux de 2018, 2019 et 2025, elle tentera mardi de s'inviter pour la première fois dans le dernier carré de l'Open d'Australie.

Ex-no 3 mondiale, Svitolina est menée 2-1 dans ses duels avec Gauff. Elle avait décroché à Melbourne sa seule victoire contre l'Américaine, au deuxième tour de l'édition 2021 de l'Open d'Australie.

Dimanche contre Andreeva, l'Ukrainienne a dû repousser trois balles de break dès le premier jeu du match. Après avoir écarté le danger, Svitolina a pris un avantage décisif dans le sixième jeu, quand elle a breaké pour mener 4-2 avant de conclure la première manche en subtilisant à nouveau le service de la jeune Russe de 18 ans.

Andreeva a ensuite remporté les dix premiers points du deuxième set pour mener 2-0, 0-30 puis 15-40 sur le service de Svitolina. Mais la native d'Odessa s'est sortie de cette situation périlleuse et a même recollé dans la foulée à deux jeux partout.

Le dernier match de la journée s'est conclu après 1h23, sur un coup droit gagnant de Svitolina qui lui a permis de prendre le service d'Andreeva à 5-4 et de sceller ainsi sa qualification.