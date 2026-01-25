  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Svitolina renverse Andreeva et vise les quarts contre Gauff

ATS

25.1.2026 - 14:56

L'Ukrainienne Elina Svitolina (12e mondiale) a battu dimanche la Russe Mirra Andreeva (7e) pour rallier les quarts de finale de l'Open d'Australie. Elle défiera mardi la no 3 mondiale Coco Gauff.

Keystone-SDA

25.01.2026, 14:56

Battue en deux sets par Andreeva lors de leur unique confrontation précédente, à Indian Wells en 2025, Svitolina s'est cette fois imposée 6-2 6-4 contre la demi-finaliste de l'édition 2024 de Roland-Garros.

Toujours invaincue en 2026, l'Ukrainienne a aligné dimanche sa neuvième victoire d'affilée et poursuit ainsi sur la lancée de son titre au WTA 250 d'Auckland début janvier.

Qualifiée pour son quatrième quart de finale à Melbourne après ceux de 2018, 2019 et 2025, elle tentera mardi de s'inviter pour la première fois dans le dernier carré de l'Open d'Australie.

Ex-no 3 mondiale, Svitolina est menée 2-1 dans ses duels avec Gauff. Elle avait décroché à Melbourne sa seule victoire contre l'Américaine, au deuxième tour de l'édition 2021 de l'Open d'Australie.

Dimanche contre Andreeva, l'Ukrainienne a dû repousser trois balles de break dès le premier jeu du match. Après avoir écarté le danger, Svitolina a pris un avantage décisif dans le sixième jeu, quand elle a breaké pour mener 4-2 avant de conclure la première manche en subtilisant à nouveau le service de la jeune Russe de 18 ans.

Andreeva a ensuite remporté les dix premiers points du deuxième set pour mener 2-0, 0-30 puis 15-40 sur le service de Svitolina. Mais la native d'Odessa s'est sortie de cette situation périlleuse et a même recollé dans la foulée à deux jeux partout.

Le dernier match de la journée s'est conclu après 1h23, sur un coup droit gagnant de Svitolina qui lui a permis de prendre le service d'Andreeva à 5-4 et de sceller ainsi sa qualification.

Les plus lus

«Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?
La Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie
Thoune ne fait qu’une bouchée d’YB et survole le derby bernois
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans