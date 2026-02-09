La no 8 mondiale Iga Swiatek et la no 9 Elina Svitolina ont remporté lundi leur quart de finale respectif au WTA 1000 de Toronto. Elles se retrouveront en demie.

La Polonaise, ex-no 1, a balayé 6-2 6-1 la Russe Diana Shnaider, dont la compatriote Ekaterina Alexandrova a chipé un set à l'Ukrainienne Svitolina avant de subir sa loi 3-6 6-0 6-3.

Swiatek, qui a dégringolé au classement ces derniers mois, ne disputera que sa deuxième demie cette année après Rome. Et elle court toujours après sa première finale depuis son titre à Séoul, il y a près d'un an. «J'ai mis le paquet dès le début. Je sentais que je pouvais dominer, a réagi la joueuse de 25 ans. J'étais plutôt satisfaite de la manière dont j'ai joué. C'était un match difficile à cause du vent.»

Elle mène 4-3 dans ses confrontations avec Elina Svitolina, qui a néanmoins remporté les deux dernières. «Je vais discuter avec mon équipe pour faire quelques ajustements pour le match contre Iga, a déclaré l'Ukrainienne après sa victoire lundi. Bien sûr, c'est une grande championne. Elle joue vraiment bien dans ce tournoi. Je vais devoir donner le meilleur de moi-même.»

Les deux autres quarts opposeront la Suissesse Belinda Bencic (14e) à l'Américaine Coco Gauff (4e), et la Japonaise Naomi Osaka (13e) à la Kazakhstanaise Elena Rybakina (2e). La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a été éliminée en 8es par Ekaterina Alexandrova.