US Open Iga Swiatek rassure, Naomi Osaka écoeure Coco Gauff

ATS

1.9.2025 - 21:53

Après deux matches accrochés, la no 2 mondiale Iga Swiatek s'est débarrassée sans difficulté lundi de la Russe Ekaterina Alexandrova (12e). Elle se hisse en quarts de finale de l'US Open.

Keystone-SDA

01.09.2025, 21:53

01.09.2025, 22:19

La Néerlandaise Suzan Lamens lui avait pris un set au deuxième tour, la Russe Anna Kalinskaya l'avait malmenée en début de match au troisième, mais lundi en huitièmes de finale, Iga Swiatek n'a connu aucune frayeur.

La sextuple lauréate de tournois du Grand Chelem a gagné 6-3 6-1 contre Alexandrova, qui disputait son premier huitième de finale à New York. Sa prochaine adversaire sera soit l'Américaine Amanda Anisimova (9e), qu'elle avait écrasée 6-0 6-0 en finale de Wimbledon mi-juillet, soit la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (22e). Les deux joueuses s'affrontent dans le dernier match de la journée de lundi sur le Central.

Sacrée sur dur au Masters 1000 de Cincinnati après avoir triomphé sur le gazon de Wimbledon, la spécialiste de la terre battue a jugé «pouvoir (réd: bien) jouer sur toutes les surfaces si j'ai confiance en mon jeu».

US Open. Djokovic et Sabalenka se ruent en quarts à New York

US OpenDjokovic et Sabalenka se ruent en quarts à New York

No 1 mondiale et tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka s'était qualifiée dès dimanche pour les quarts de finale. Elle affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova (60e) pour une place dans le dernier carré.

Osaka domine Gauff

La Japonaise Naomi Osaka a éliminé lundi la no 3 mondiale Coco Gauff dans la principale affiche des huitièmes de finale de l'US Open. L'ex-no 1 mondiale, titrée à New York en 2018 et 2020, s'est imposée 6-3 6-2 contre la lauréate de l'édition 2023 et affrontera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (28e) ou la Tchèque Karolina Muchova (13e) pour une place dans le dernier carré.

Les insolites de l'US Open. Une boule à Z «atroce», une «vie chiante» et une «Swiftie» en folie

Les insolites de l'US OpenUne boule à Z «atroce», une «vie chiante» et une «Swiftie» en folie

Osaka réalise à Flushing Meadows son meilleur parcours en Grand Chelem depuis son retour sur le circuit WTA début 2024, après avoir donné naissance à une fille. La quadruple lauréate de tournois majeurs s'est qualifiée lundi pour son premier quart de finale en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie en 2021 et le cinquième de sa carrière.

Depuis le début de sa carrière, la Japonaise de 27 ans a systématiquement remporté les tournois majeurs dont elle a atteint les quarts de finale.

Auger-Aliassime retrouve les quarts

Sa victoire inattendue samedi contre le no 3 mondial Alexander Zverev n'était pas qu'un feu de paille: ex-no 6 mondial, le Canadien Felix Auger-Aliassime a confirmé son retour au premier plan en dominant 7-5, 6-3, 6-4 le Russe Andrey Rublev, une de ses bêtes noires. Lors de ses huit précédents duels contre le 15e mondial, le Montréalais de 25 ans ne s'était imposé qu'une seule fois.

Grâce à sa victoire, il retrouve les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d'Australie en 2022. Il défiera l'Australien Alex De Minaur (8e) pour une place dans le dernier carré, que le Canadien avait déjà atteint en 2021 à New York.

