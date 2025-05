Iga Swiatek, lauréate des trois dernières éditions de Roland-Garros, ne se fait pas beaucoup d'illusions pour l'édition 2025 du tournoi parisien 2025 (25 mai-8 juin) après son élimination à Rome samedi. «Clairement, cela serait stupide d'avoir beaucoup d'ambition», a lâché la Polonaise.

Iga Swiatek traverse une période compliquée. IMAGO/ABACAPRESS

AFP ATS

«Je ne suis pas capable de jouer à mon niveau», a poursuivi Iga Swiatek, qui s'est inclinée 6-1 7-5 devant Danielle Collins au 3e tour sur la terre battue italienne. «Je n'étais pas présente sur le court pour me battre, je me suis concentrée sur mes erreurs et je ne fais pas bien les choses. Je me concentre trop sur le négatif et il faut que cela change», a-t-elle analysé, les yeux rougis d'avoir vraisemblablement pleuré.

«Je vais essayer de changer un petit peu mon état d'esprit, de réorganiser mes pensées et de me concentrer sur le travail jour après jour», a espéré celle qui était la tenante du titre du WTA 1000 romain, qu'elle a gagné à trois reprises. Swiatek, 23 ans, a remporté quatre des cinq dernières éditions de Roland-Garros.

«C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais. Il y a des choses à changer, mon équipe m'a fait des suggestions et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les semaines à venir», a-t-elle souligné. Même l'approche de Roland-Garros, son tournoi de prédilection, ne semble pas capable de la sortir de cette spirale négative: «Peu importe ce qui s'est passé avant, chaque année est différente», a-t-elle conclu.