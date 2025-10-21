  1. Clients Privés
Swiss Indoors Surprise à Bâle : le tenant du titre éliminé dès le 1er tour

ATS

21.10.2025 - 17:50

Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 33) ne signera pas le doublé aux Swiss Indoors. Le tenant du titre a été éliminé dès le 1er tour mardi après-midi à Bâle.

Keystone-SDA

21.10.2025, 17:50

21.10.2025, 18:15

Le Français au service supersonique – ses premières balles sont régulièrement flashées à plus de 230 km/h – s'est incliné 7-6 (8/6) 6-3 devant le grand espoir brésilien João Fonseca (ATP 46). Celui-ci défiera donc le Tchèque Jakub Mensik (ATP 19), tombeur lundi du Bâlois Henry Bernet (ATP 481), en 8e de finale mercredi dès 20h.

Swiss Indoors. Malgré la défaite, le jeune Bernet marque les esprits

Swiss IndoorsMalgré la défaite, le jeune Bernet marque les esprits

João Fonseca (19 ans), lauréat des Nex Gen ATP Finals 2024 – le Masters de fin d'année réservé aux moins de 21 ans –, a maîtrisé son sujet face à Giovanni Mpetshi Perricard. Le prodige carioca n'a pas été confronté à la moindre balle de break, face à un joueur tout de même limité sur le plan défensif.

Vainqueur de son premier titre ATP en février à Buenos Aires alors qu'il n'avait que 18 ans, Fonseca a signé l'unique break dans le deuxième jeu du deuxième set, après avoir dominé le jeu décisif. A noter que Mpetshi Perricard va perdre une vingtaine de places dans la hiérarchie lundi prochain après cette élimination prématurée.

