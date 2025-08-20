  1. Clients Privés
Cleveland Une petite heure et puis s’en va : Teichmann prend l’eau

ATS

20.8.2025 - 18:16

Jil Teichmann (WTA 85) s'est arrêtée en 8e de finale du WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise s'est inclinée 6-1 6-1 en 62 minutes devant Sorana Cirstea (WTA 112) mercredi en Ohio.

Jil Teichmann s'est inclinée au 2e tour à Cleveland mercredi
Jil Teichmann s'est inclinée au 2e tour à Cleveland mercredi
ats

Keystone-SDA

20.08.2025, 18:16

20.08.2025, 18:36

Tombeuse de la demi-finaliste de Roland-Garros Loïs Boisson (WTA 46) au 1er tour, Jil Teichmann n'a pas eu l'ombre d'une chance face à la Roumaine de 35 ans. La Seelandaise a pourtant signé le break d'entrée, mais elle a perdu les... 10 jeux suivants.

Cleveland. Teichmann élimine l’une des coqueluches de la saison

ClevelandTeichmann élimine l’une des coqueluches de la saison

Jil Teichmann, qui a perdu six fois son service dans cette partie, peut donc d'ores et déjà mettre le cap sur New York. Elle est, avec Belinda Bencic et Viktorija Golubic, l'une des trois Suissesses admises directement dans le tableau final de l'US Open qui démarre dès dimanche.

