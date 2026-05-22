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Rabat Teichmann voit s'achever son beau parcours en demi-finale

ATS

22.5.2026 - 17:14

Jil Teichmann (WTA 207) ne disputera pas une sixième finale sur le circuit principal samedi à Rabat. La Seelandaise a été stoppée en demi-finale vendredi.

Keystone-SDA

22.05.2026, 17:14

22.05.2026, 17:54

La gauchère de 28 ans s'est inclinée 7-6 (7/2) 6-3 devant la Croate Petra Marcinko (WTA 76). Les plus de 3 heures passées sur la terre battue marocaine la veille face à Yasmine Kabbaj (WTA 334), laquelle avait plié après avoir manqué trois balles de match, ont sans doute compté vendredi après-midi.

Rabat. Jil Teichmann arrache son ticket pour les demies

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Jil Teichmann s'est pourtant accrochée, notamment dans un premier set où elle est revenue de 1-4 à 4-4. Elle a en outre écarté une première balle de match à 7-6 5-1 sur son service, avant de marquer deux jeux d'affilée. Mais, avec quatre breaks concédés dans la deuxième manche, elle ne pouvait pas espérer un meilleur sort.

Rabat. Une victoire probante pour Jil Teichmann

RabatUne victoire probante pour Jil Teichmann

La Seelandaise, qui est revenue à la compétition en avril après s'être accordé une pause de sept mois, abordera Roland-Garros avec une confiance retrouvée grâce à cette accession aux demi-finales. Elle défiera la Russe Liudmila Samsonova (WTA 20) au 1er tour sur la terre battue parisienne.

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