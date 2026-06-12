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Du court aux décisions stratégiques Timea Bacsinszky élargit son influence dans le tennis suisse

ATS

12.6.2026 - 18:45

Timea Bacsinszky fait désormais partie des onze membres du comité central de Swiss Tennis. La Lausannoise de 37 ans a été élue vendredi à Berne au sein de l'équipe dirigeante.

Timea Bacsinszky est désormais membre du comité central de Swiss Tennis.
Timea Bacsinszky est désormais membre du comité central de Swiss Tennis.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

12.06.2026, 18:45

12.06.2026, 19:03

Cela s'est passé lors de la 131e assemblée des délégués de la fédération, comme l'a annoncé Swiss Tennis.

Outre Timea Bacsinszky, qui est directrice sportive du tournoi WTA de Montreux, Maria-Laura Eldahuk, présidente de la fédération régionale des Grisons, a également été élue. Les neuf membres qui se présentaient à la réélection restent en fonction, parmi lesquels le président René Stammbach, confirmé par acclamation par les délégués.

René Stammbach est président de Swiss Tennis depuis 2006.

Pour l'exercice 2025

  • Swiss Tennis a enregistré un bénéfice de 46'114,27 francs.
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