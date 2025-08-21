  1. Clients Privés
US Open Un défi XXL attend Masarova, entame tranquille pour Bencic

ATS

21.8.2025 - 19:04

Les Suissesses ont connu des fortunes diverses lors du tirage au sort de l'US Open. Rebeka Masarova affrontera Aryna Sabalenka, no 1 mondiale, alors que Belinda Bencic jouera contre une qualifiée.

Une tâche très difficile attend Rebeka Masarova.
Une tâche très difficile attend Rebeka Masarova.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.08.2025, 19:04

21.08.2025, 19:24

Rebeka Masarova (WTA 109) aura de la peine à atteindre le 2e tour à Flushing Meadows, ce qu'elle avait réussi en 2021 et 2023. La Bâloise, de retour sous la bannière suisse, sera aux prises avec la tenante du titre, la Bélarusse Aryna Sabalenka, contre qui elle n'aura au moins rien à perdre. Leur dernier duel, en juin sur herbe à Berlin, avait permis à la numéro 1 mondiale de s'imposer 6-2 7-6.

Belinda Bencic (WTA 18) aura une entame de tournoi a priori plus simple. La championne olympique de Tokyo 2021 affrontera une qualifiée. Sa première rivale tête de série pourrait être la Russe Ludmilla Samsonova (WTA 19) au 3e tour.

US Open. Bencic et Zverev éliminés d’un tournoi qui suscite la polémique !

US OpenBencic et Zverev éliminés d’un tournoi qui suscite la polémique !

Des espoirs

Viktorija Golubic (WTA 77) et Jil Teichmann (WTA 85) peuvent envisager de franchir le 1er tour. La Zurichoise sera opposée à la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste à Roland-Garros, qui est surtout performante sur terre battue. A 32 ans, Golubic espère enfin se qualifier pour le 2e tour à l'occasion de son 8e US Open. Quant à la Seelandaise, elle jouera contre l'Américaine Caty McNally (WTA 103), qui est connue plus comme spécialiste de double.

Cleveland. Teichmann élimine l’une des coqueluches de la saison

ClevelandTeichmann élimine l’une des coqueluches de la saison

Aucun Suisse ne figure dans le tableau principal, mais l'un ou l'autre pourrait y être admis via les qualifications. Parmi les favoris, Jannik Sinner a hérité du tirage le plus favorable. L'Italien pourrait affronter Jack Draper en quart de finale puis Alexander Zverev dans le dernier carré.

Le tournoi sera pour la première fois lancé un dimanche. Pas moins de 90 millions de dollars de prix seront décernés, ce qui constitue un record et une hausse de 20% par rapport à 2024.

