Tennis Touchée à une cuisse, Bencic conclut sa saison sur un forfait

ATS

31.10.2025 - 07:00

Belinda Bencic (WTA 11) ne conclura pas l'année sur un nouveau titre. Sacrée dimanche dernier à Tokyo, la St-Galloise a déclaré forfait pour son quart de finale à Hong Kong vendredi.

Belinda Bencic a déclaré forfait pour son quart de finale à Hong Kong.
Belinda Bencic a déclaré forfait pour son quart de finale à Hong Kong.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:00

31.10.2025, 07:28

«Je suis déçue de devoir renoncer en raison de ma blessure à une cuisse», explique Belinda Bencic, citée dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux d'un tournoi WTA 250 dont elle était la tête de série no 1. Elle devait affronter l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 68) vendredi.

«J'ai beaucoup joué au cours des dernières semaines et j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester en bonne santé. Mais ça n'a pas suffi», poursuit la championne olympique 2021, qui disputait à Hong Kong son cinquième tournoi en cinq semaines depuis le début de la tournée asiatique.

Belinda Bencic, qui avait demandé une «wild card» pour ce tournoi, a disputé 14 matches au cours des cinq dernières semaines avec 11 victoires et un titre à la clé. En Asie, elle n'a été battue que par des joueuses qui participeront au Masters WTA (Coco Gauff à Wuhan, Iga Swiatek à Pékin et Jasmine Paolini à Ningo).

De la 489e à la 11e place

La demi-finaliste du dernier Wimbledon s'est ainsi parfaitement relancée après une difficile tournée nord-américaine marquée par une élimination au 2e tour de l'US Open. Elle s'est hissée à la 11e place mondiale après son sacre dans le WTA 500 de Tokyo, alors qu'elle pointait au 489e rang en début d'année.

Tennis. «Je ne pouvais pas m'attendre à un tel comeback» - Bencic triomphe à Tokyo !

Tennis«Je ne pouvais pas m'attendre à un tel comeback» - Bencic triomphe à Tokyo !

«Honnêtement, je ne pouvais pas m'attendre à un tel comeback», avait souligné Belinda Bencic après son titre à Tokyo, son deuxième conquis cette année après Abou Dhabi en février. Elle n'avait plus de classement à l'heure de renouer avec la compétition à Hambourg le 30 octobre 2024, soit six mois après la naissance de Bella.

La St-Galloise de 28 ans va désormais pouvoir se reposer avant d'entamer sa préparation pour la saison 2026. Même si elle aura de nombreux points à défendre en début d'année - plus de 900 au total en janvier et février -, elle peut envisager un retour parmi les dix meilleures joueuses du monde.

