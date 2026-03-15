Le Serbe Novak Djokovic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami, qui débute mercredi, a annoncé dimanche l'ATP en citant l'organisation du tournoi. Il est blessé à l'épaule droite.

Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Miami. IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

Numéro 3 mondial, Djokovic, 38 ans, qui a été éliminé en 8e de finale à Indian Wells cette semaine, avait beaucoup de points à défendre en Floride puisqu'il avait atteint la finale l'an dernier, battu par le Tchèque Jakub Mensik.

Le titulaire de 24 titres du Grand Chelem, un record, a remporté à six reprises le Masters 1000 de Miami, la première fois en 2007 puis en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.

Finaliste en début d'année à l'Open d'Australie, contre le no 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, «Djoko» va donc désormais se tourner sur la saison sur terre battue, qui culminera fin mai avec Roland-Garros, le deuxième des quatre tournois du Grand Chelem.

En fin de saison dernière, le champion serbe avait déjà dû renoncer aux Masters ATP à Turin en raison d'une blessure à l'épaule.