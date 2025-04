Les organisateurs du tournoi de Madrid ont annoncé vers 16h30 l'annulation de tous les matches encore au programme lundi. Ceci en raison d'une coupure de courant qui touche toute la péninsule ibérique.

Le tournoi de Madrid a été interrompu. Keystone

Keystone-SDA ATS

«Pour des raisons échappant au contrôle des organisateurs et pour assurer la sécurité, la coupure de courant à l'échelle nationale impose l'annulation de la session de jour et de la session de nuit au tournoi de Madrid», ont-ils écrit sur le réseau social X/Twitter.

Le jeu a été interrompu à 12h30 environ, l'heure à laquelle la panne électrique est survenue.

Seuls trois joueurs de simple (Mirra Andreeva, Coco Gauff et Matteo Arnaldi) sont parvenus à achever leur match lundi malgré l'incident.

Parmi les matches programmés lundi et reportés à mardi figurent les huitièmes de finale des no 1 et 2 mondiales, la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Polonaise Iga Swiatek, qui devaient affronter respectivement l'Américaine Peyton Stearns (44e) et la Russe Diana Shnaider (13e).