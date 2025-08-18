  1. Clients Privés
Cleveland Teichmann élimine l’une des coqueluches de la saison

ATS

18.8.2025 - 19:58

Jil Teichmann (WTA 83) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise a battu la Française Lois Boisson (WTA 47), tête de série no 5, en trois manches, 6-4 1-6 6-4, et 2h20.

Keystone-SDA

18.08.2025, 19:58

18.08.2025, 22:35

La révélation de Roland-Garros. «C'est incroyable» - Loïs Boisson encensée par Jannik Sinner

La révélation de Roland-Garros«C'est incroyable» - Loïs Boisson encensée par Jannik Sinner

La Suissesse âgée de 28 ans a connu des difficultés au service, mais elle a bien compensé dans le jeu. Jil Teichmann effectue son retour un mois après sa finale perdue à Iasi.

US Open. Teichmann intègre le grand tableau après le forfait de Badosa

US OpenTeichmann intègre le grand tableau après le forfait de Badosa

Elle peut s'aligner dans l'Ohio sans pression, car elle est assurée d'avoir une place dans le tableau principal de l'US Open.

Viktorija Golubic (WTA 75) a elle aussi franchi le cap du 1er tour. La Zurichoise s'est imposée 6-1 6-3 en 1h36 face à l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 61).

