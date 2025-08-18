Jil Teichmann (WTA 83) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise a battu la Française Lois Boisson (WTA 47), tête de série no 5, en trois manches, 6-4 1-6 6-4, et 2h20.

La Suissesse âgée de 28 ans a connu des difficultés au service, mais elle a bien compensé dans le jeu. Jil Teichmann effectue son retour un mois après sa finale perdue à Iasi.

Elle peut s'aligner dans l'Ohio sans pression, car elle est assurée d'avoir une place dans le tableau principal de l'US Open.

Viktorija Golubic (WTA 75) a elle aussi franchi le cap du 1er tour. La Zurichoise s'est imposée 6-1 6-3 en 1h36 face à l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 61).