Rivalité Sinner - Alcaraz Roger Federer fasciné : «Le monde du sport s'est tu et...»

Nicolas Larchevêque

15.1.2026

La rivalité entre le no 1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi Roger Federer.

Roger Federer trouve «formidable» la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Roger Federer trouve «formidable» la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
KEYSTONE

Agence France-Presse

15.01.2026, 10:54

15.01.2026, 11:17

«Ils pratiquent un tennis incroyable, leur rivalité est formidable», a estimé l'ex-no 1 mondial lors d'une conférence de presse à Melbourne, deux jours avant la cérémonie d'ouverture de l'Open d'Australie, une nouveauté introduite cette année dont il sera la principale tête d'affiche.

«La finale de Roland-Garros» en juin 2025, où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match contre Jannik Sinner avant d'arracher la victoire au cinquième set après 5h29 de combat, «était irréelle».

Roland-Garros. 5h29 pour l’éternité : Alcaraz renverse Sinner dans un match irrationnel !

Roland-Garros5h29 pour l’éternité : Alcaraz renverse Sinner dans un match irrationnel !

«Pour le tennis, c'était fantastique d'avoir un tel match», a affirmé Federer, qui a lui-même entretenu une rivalité au long cours avec Rafael Nadal (retraité depuis 2024) et Novak Djokovic, encore présent cette année dans le tableau final de l'Open d'Australie.

«J'ai l'impression que l'espace d'un instant, le monde du sport s'est tu et a fixé ses yeux sur Paris et sur ce qui arrivait dans ce cinquième set épique», a poursuivi la légende suisse, retraitée du circuit depuis plus de trois ans.

«Et d'un coup, tout cela s'est terminé de la façon la plus folle qui soit. C'était peut-être un des plus grands matches de l'histoire de ce sport», s'est enthousiasmé le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, lui-même acteur de plusieurs matches de légende contre Djokovic ou Nadal.

Federer entraîneur ? «Aucune chance pour le moment»

Après Roland-Garros, «ils ont confirmé en s'affrontant dans un tas de finales», notamment à Wimbledon (victoire de Sinner) et à l'US Open (victoire d'Alcaraz), a souligné Federer.

«Je me suis un peu entraîné avec ces gars, ils ont un toucher de balle incroyable. Leur progression ces dernières années a été formidable et (...) le meilleur reste bien sûr à venir. J'espère qu'ils seront épargnés par les blessures», a déclaré l'ex-no 1 mondial.

Interrogé sur la possibilité de devenir un jour entraîneur, Federer a écarté cette hypothèse à court terme. «Il ne faut jamais dire jamais» mais «je suis très occupé, j'ai quatre enfants. Donc pour le moment, il n'y a aucune chance», a souri le Suisse.

«On en a discuté avec Nadal». Le projet fou de Roger Federer qui agite le monde du tennis

«On en a discuté avec Nadal»Le projet fou de Roger Federer qui agite le monde du tennis

Roger Federer admire le parcours de Serena Williams

Roger Federer admire le parcours de Serena Williams

Ne manquez pas la série «Serena Williams - In The Arena», qui retrace toute la carrière de la championne américaine de tennis, entre moments de gloire, doutes et tristesses. Retrouvez les 8 épisodes sur blue Zoom en janvier.

08.01.2026

