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Casper Ruud «A un moment, Jannik Sinner va perdre un match»

par Gilles Mauron

22.5.2026 - 09:51

Battu par l'Italien en finale du Masters 1000 de Rome dimanche dernier, Casper Ruud fait forcément de Jannik Sinner l'immense favori de Roland-Garros. «Mais à un moment, Sinner va perdre un match», a-t-il rappelé.

¨Jannik Sinner et Casper Ruud à Rome le 17 mai.
¨Jannik Sinner et Casper Ruud à Rome le 17 mai.
IMAGO/IPA Sport

Keystone-SDA, par Gilles Mauron

22.05.2026, 09:51

En l'absence du no 2 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz, quelqu'un peut-il réellement espérer battre Jannik Sinner à Roland-Garros? «C'est difficile à dire. Nous sommes beaucoup à avoir essayé dans les dernières semaines, mais personne n'y est parvenu», a répondu Casper Ruud lors d'une conférence de presse lundi au Geneva Open

Roland-Garros. Jannik Sinner pour une première, Stan Wawrinka pour sa der'

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«Tout le monde est humain, tout est possible, même si durant les derniers mois il a évolué à un niveau différent, dans sa propre ligue. Je pense qu'Andrey Rublev l'a dit de manière très juste: plus tu gagnes, plus tu te rapproches d'une défaite. A un moment, Sinner va perdre un match, peut-être à Paris, à Wimbledon, ou plus tard», explique encore le Norvégien.

«Plus il gagne de matches, plus grande est la cible dans son dos», poursuit le double finaliste de Roland-Garros (2022, 2023). «Chaque joueur qui l'affronte va faire de son mieux, comme c'est déjà le cas, mais on va essayer d'en faire encore un peu plus. Quand quelqu'un met la barre si haut, c'est un immense défi, mais tout le monde va essayer d'arrêter sa série.»

Une série entamée après sa défaite subie en quart de finale à Dubai, face à Jiri Lehecka. Depuis, Jannik Sinner a remporté 29 matches consécutifs, soulevant le trophée à Indian Wells et Miami sur dur, puis à Monte-Carlo, Madrid et Rome sur terre battue pour devenir le deuxième joueur après Novak Djokovic à avoir gagné chacun des neuf Masters 1000 du calendrier.

Rome. Sinner s’impose face à Ruud et met fin à une disette de 50 ans !

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«Peu de répit»

Mais qu'est-ce qui rend Jannik Sinner si fort? «Je dirais que le rythme qu'il parvient à imprimer tant en coup droit qu'en revers est vraiment impressionnant. C'est dur d'y faire face», analyse Casper Ruud. «Il n'y a pas de côté où on peut avoir droit à un peu de répit. Peu de fautes directes sortent par ailleurs de sa raquette», précise-t-il.

«Vous savez que si vous ne jouez pas de manière suffisamment précise et profonde, vous serez certain de courir d'un côté à l'autre. Et il a aussi développé de grandes compétences en défense, il bouge très bien et parvient à frapper des coups très forts en position défensive. Il est toujours en train de développer son jeu», constate encore le Norvégien.

«C'est frustrant, parce que tu sens que tu ne peux jamais rester neutre contre lui. Si tu n'es pas tout le temps très précis, ça va être très dur», répète Casper Ruud, pour qui Jannik Sinner constitue un plus imposant casse-tête que Carlos Alcaraz: «Vous aurez plus de points ‹offerts› par Carlos Alcaraz, qui commet tout simplement plus de fautes directes.»

Carlos Alcaraz, le portrait

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Carlos Alcaraz, prodige du tennis espagnol, s'impose comme l'héritier des plus grands. Alliant puissance athlétique et maturité tactique, le natif de Murcie redéfinit les standards mondiaux, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle pour ce sport.

26.03.2026

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