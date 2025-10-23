  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Un 10e Masters 1000 créé «dès 2028» en Arabie saoudite

ATS

23.10.2025 - 16:05

Un dixième Masters 1000 verra le jour «dès 2028» en Arabie saoudite. L'ATP et Surj Sports Investment, société chargée des investissements sportifs du fonds public saoudien (PIF), l'ont annoncé jeudi.

Un 10e Masters 1000 verra le jour en 2028, en Arabie saoudite (photo d’illustration).
Un 10e Masters 1000 verra le jour en 2028, en Arabie saoudite (photo d’illustration).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

23.10.2025, 16:05

23.10.2025, 16:12

Disputé sur dur, le tournoi sera programmé «en début de saison», dans une ville qui reste à définir, et durera «une semaine», a précisé le président de l'ATP Andrea Gaudenzi lors d'un point presse à Paris.

Créée en 1990, la catégorie Masters 1000 regroupe les neuf – et bientôt dix – tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre épreuves du Grand Chelem.

Les plus lus

La détentrice du record du monde du marathon suspendue trois ans
«Benjamin» balaie fortement la Suisse, 600 appels rien qu’en terre vaudoise
«Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»
Un infirmier roumain risque 13 ans de prison pour contrainte sexuelle et viol
À 13 ans, il viole un enfant de 9 ans, filme et montre les images à ses copains