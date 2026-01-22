  1. Clients Privés
Open d'Australie Un 399e succès en Grand Chelem pour Novak Djokovic

ATS

22.1.2026 - 06:29

Novak Djokovic (ATP 4) s'est hissé sans trembler en 16es de finale de l'Open d'Australie jeudi. Le Serbe de 38 ans visera samedi un... 400e succès en Grand Chelem.

Keystone-SDA

22.01.2026, 06:29

22.01.2026, 07:34

L'ex-no 1 mondial s'est imposé 6-3 6-2 6-2 au 2e tour à Melbourne devant le qualifié italien Francesco Maestrelli (ATP 141) pour décrocher sa 101e victoire dans la première levée du Grand Chelem, et la 399e au total dans les quatre tournois majeurs du calendrier. Il a survolé les débats dans la Rod Laver Arena.

Novak Djokovic, qui lorgne un 25e titre en Grand Chelem, s'est montré intraitable sur son service. Il a effacé quatre des cinq balles de break auxquelles il a fait face, concédant son seul break alors qu'il menait 4-1 au troisième set. Sa réaction fut immédiate puisqu'il a gagné les deux derniers jeux du match dans la foulée.

Le décuple vainqueur du Majeur australien devra battre samedi Botic van de Zandschulp (ATP 75), face à qui il reste sur une défaite subie l'an dernier à Indian Wells, pour devenir le premier joueur de l'histoire à gagner 400 matches en Grand Chelem. En cas de victoire, il égalera en outre Roger Federer avec un 102e succès à Melbourne.

