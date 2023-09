Un «blockbuster» pour Stan Wawrinka à New York

La passion dévorante qu’il nourrit pour sport lui permet de défier le temps qui passe. Jeudi sur le court no 17 de Flushing Meadows, Stan Wawrinka (ATP 49) a livré un nouveau morceau de bravoure.

Le Vaudois s’est imposé 7-6 (8/6) 6-7 (7/9) 6-3 6-2 après 3h39’ de match devant Tomas Martin Etcheverry (ATP 34) au deuxième tour de l’US Open. Plus jeune de 14 ans, l’Argentin a perdu le combat physique proposé par son adversaire. «Ce fut une grande bataille contre un grand joueur, lâche Stan Wawrinka. Je l’ai gagnée alors que je me suis retrouvé à un set partout après deux heures de match et une balle de deux sets en rien à ma faveur. M’en sortir ainsi est vraiment très positif.»

«Je suis vieux bien sûr...»

«J’ai vu qu’Etcheverry était dans le dur physiquement sur la fin, poursuit le Vaudois. Je suis vieux bien sûr. J'ai 38 ans... Mais je suis toujours capable de tenir le choc dans un tel match.» Le prochain s’apparente à un véritable «blockbuster» pour l’homme aux trois titres du Grand Chelem. Il affrontera, en effet, ce samedi le no 6 mondial Jannik Sinner, sans doute le seul joueur capable d’inquiéter Carlos Alcaraz et Novak Djokovic dans cet US Open.

«Il m’a littéralement botté le c... à deux reprises cette année «, sourit Stan Wawrinka à l’évocation de ses deux derniers duels contre le Transalpin. Battu 6-1 6-3 à Rotterdam et 6-1 6-4 à Indian Wells, il n’avait pas «existé» sur le court. «Heureusement, je joue beaucoup mieux aujourd’hui, glisse-t-il. Mais il s’agira d’un immense défi. Jannik joue très vite. Il bouge bien. Il est très agressif. C’est dur de déceler une faiblesse dans son jeu. Il a gagné il y a trois semaines à Toronto son premier titre en Masters 1000 pour franchir un cap important dans sa carrière. Je vais m’efforcer de rester avec lui au score, de le pousser sur la défensive. Mais cela va être très dur.»

Une formidable impression

Victorieux 6-3 6-1 6-1 de l’Allemand Yannick Hanfmann (ATP 54) au premier tour et 6-4 6-2 6-4 de son compatriote Lorenzo Sonego (ATP 39) au deuxième, Jannik SInner dégage une formidable impression depuis le début de cette quinzaine. Tout New York salive à l’idée d’un nouveau quart de finale contre Carlos Alcaraz une année après un affrontement extraordinaire que l’Italien avait perdu après 5h15’ de jeu à 02h50 du matin et après avoir bénéficié d’une balle de match à 5-4 sur son service au quatrième set. Mais Stan Wawrinka ne serait pas contre pour que ses retrouvailles soient remises aux calendes grecques.

