Leandro Riedi progresse de 268 places dans la hiérarchie grâce à son accession aux 8es de finale de l'US Open. Le Zurichois de 23 ans est 167e du classement ATP publié ce lundi.

Keystone-SDA ATS

Au repos au moins jusqu'au 22 septembre, Leandro Riedi est désormais le no 3 helvétique derrière Stan Wawrinka (149e) et Jérôme Kym (155e), lequel s'est hissé en 16e de finale à New York après être lui aussi sorti des qualifications. Le meilleur classement de Riedi demeure un 117e rang, obtenu en août 2024.

Carlos Alcaraz récupère comme prévu la 1re place du classement ATP, qu'il avait occupée pour la première fois au lendemain de son premier sacre à New York en 2022. L'Espagnol met fin au règne de sa victime de dimanche en finale à Flushing Meadows, Jannik Sinner, qui pointait au 1er rang depuis le 10 juin 2024. Il entame ce lundi sa 37e semaine sur le trône du tennis masculin.

Chez les dames, où Aryna Sabalenka reste solidement installée en tête devant Iga Swiatek après son deuxième sacre consécutif à New York, la St-Galloise Belinda Bencic a gagné deux places malgré son élimination subie au 2e tour à Flushing Mwadows. La demi-finaliste de Wimbledon se retrouve 17e. Finaliste de l'US Open, l'Américaine Amanda Anisimova passe elle de la 9e à la 4e place.