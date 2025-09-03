  1. Clients Privés
En gémissant puis en dansant Djokovic : «Je ne vais en tout cas pas hisser le drapeau blanc»

ATS

3.9.2025 - 10:00

En gémissant puis en dansant, Novak Djokovic a rejoint mardi Carlos Alcaraz en demi-finales de l'US Open.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.09.2025, 10:00

Malmené physiquement par le finaliste sortant à New York Taylor Fritz (no 4e), Novak Djokovic (no 7) s'est montré plus réaliste que l'Américain pour s'imposer en quatre sets en quarts de finale: 6-3 7-5 3-6 6-4. Le Serbe de 38 ans a célébré sa victoire en esquissant quelques pas de danse pour sa fille, qui vient de fêter son anniversaire loin de son père.

US Open. Novak Djokovic mate Taylor Fritz et rejoint Carlos Alcaraz

US OpenNovak Djokovic mate Taylor Fritz et rejoint Carlos Alcaraz

«C'était un match incroyablement serré, j'ai eu de la chance d'écarter plusieurs balles de break à des moments importants dans le deuxième set. Durant l'essentiel des deuxième et troisième sets, il était le meilleur joueur sur le court», a jugé un Djokovic soulagé d'avoir maintenu en vie son rêve d'un 25e titre record en Grand Chelem.

Dans les deux premiers sets, a jugé Taylor Fritz, «je trouve qu'il a commis beaucoup plus d'erreurs que d'habitude (...) et j'ai eu tellement de balles de break (13, dont 11 dans les deux premières manches). Donc normalement, je ne peux pas ressortir de ces deux premiers sets mené deux manches à rien. Je dois mieux jouer».

«Les deux jours à venir vont être vraiment cruciaux»

Son tombeur retrouvera vendredi dans le dernier carré le no 2 mondial Carlos Alcaraz, qu'il avait dominé en quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier lors de leur dernière confrontation. «Les deux jours à venir vont être vraiment cruciaux pour mettre mon corps en condition, le préparer à se battre durant cinq sets si nécessaire», a affirmé Djokovic. «Je ne vais en tout cas pas hisser le drapeau blanc en entrant sur le court», a promis le Serbe.

Eliminé l'an dernier au 2e tour, Alcaraz est revenu à New York le couteau entre les dents et s'est imposé mardi 6-4 6-2 6-4 contre le Tchèque Jiri Lehecka. Souvent dépeint comme un joueur inconstant, coupable de relâchements soudains en plein match, Alcaraz a tenu la barre trois sets durant, comme aux tours précédents, et n'a concédé aucune balle de break.

US Open. Recette trois sets : Alcaraz cuisine Lehecka, direction demies

US OpenRecette trois sets : Alcaraz cuisine Lehecka, direction demies

En quête de la place de no 1 mondial, Alcaraz est certain de détrôner Jannik Sinner s'il remporte le titre à New York. «C'est vraiment dur de ne pas penser» à la place de no 1, a admis Alcaraz après sa victoire. «Mais à chaque fois que je pénètre sur le court, j'essaye de ne pas l'avoir en tête. Si j'y songeais trop, je me mettrais beaucoup de pression», a-t-il ajouté.

Archive sur Novak Djokovic

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

