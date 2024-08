Le tennisman et youtubeur français Jules Marie (ATP 295) a été victime d'une très mauvaise blague cette semaine. Pendant quelques instants, il a en effet cru qu'il allait disputer l'US Open avant de réaliser qu'il était victime d'un canular.

Jules Marie a vécu un véritable ascenseur émotionnel cette semaine à New York (archives). IMAGO

blue Sport Clara Francey

Mardi 20 août, Jules Marie a bien cru que son rêve de disputer l'US Open allait se réaliser. Le tennisman français, également youtubeur, a en effet reçu deux mails lui indiquant qu'il allait pouvoir participer au tournoi de qualification du Grand Chelem new-yorkais suite aux forfaits de deux joueurs, Michael Zheng et Henrique Rocha Da Silva Moura. Mais il est tombé «de 38'000 étages» lorsqu'il a compris qu'il s'agissait d'un canular.

Jules Marie pensait rentrer dans le tableau de qualifications de l'US Open. Mais le mail qu'il a reçu annonçant deux forfaits était un... canular 🫣 pic.twitter.com/DAaOQNE0Cs — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 20, 2024

«Je suis en train de dormir sur un fauteuil sur le site, avec tous les joueurs autour. Je me réveille, je vois deux mails qui m'annoncent deux forfaits et que je joue à 16 heures sur le court 4 contre Quentin Halys. Je le poste tout de suite sur Instagram et j'appelle mes parents. Quand je descends réserver un court pour m'échauffer, le tour manager de l'ATP met sa main sur mon épaule. Je lui fais un grand sourire en mode : «Ça y est, je suis qualifié, trop content.» Et il me dit : «Écoute, je suis désolé Jules, mais il n'y a pas de forfait, en tout cas pas que je sache. Je ne sais pas qui t'a envoyé ce mail, mais ce n'est pas l'ATP ni nous.» Je tombe de 38'000 étages», détaillera-t-il à «l'Equipe».

Le tennisman de 32 ans n'entend pas en rester là, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'on se joue de lui : à Wimbledon déjà, il avait été la cible d'un canular similaire. «Je ne vais pas en rester là. C’est allé trop loin. Je fais mon métier, mon rêve. Je joue ma vie. On ne peut pas jouer avec les émotions des gens comme ça», a-t-il déclaré sur Instagram.