Un court de tennis en terre battue dédié à l'entraînement va être installé au stade Santiago Bernabeu du Real Madrid pendant le Masters 1000/WTA 1000 de la capitale espagnole (20 avril – 3 mai), ont annoncé les organisateurs du tournoi.

Un court de tennis en terre battue dédié à l'entraînement va être installé au stade Santiago Bernabeu du Real Madrid. ats

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Ce court sera accessible aux joueurs et joueuses du 23 au 30 avril, période durant laquelle le Real Madrid ne disputera aucun match à domicile.

«L'installation d'un court en terre battue dans l'un des stades les plus emblématiques au monde crée un point de rencontre unique entre la tradition du tennis et l'attrait universel d'une scène en constante évolution», déclarent les organisateurs du tournoi dans un communiqué.

Le Real Madrid a accueilli pour la première fois un match de NFL au Bernabeu en novembre 2025, dans le cadre de sa stratégie visant à rentabiliser son stade rénové et rouvert après travaux en 2023. Il avait également été envisagé d'y organiser plusieurs concerts prestigieux mais des plaintes pour nuisances sonores ont fait capoter ce projet. Une association de quartier a même porté l'affaire devant les tribunaux contre les propriétaires du stade.

Le Masters 1000/WTA 1000 de Madrid se déroule du 20 avril au 3 mai à la Caja Magica, au sud de la ville.