BJK Cup Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

ATS

16.11.2025 - 18:51

Un double est nécessaire pour départager l'Argentine et la Suisse à Cordoba en play-off de la Billie Jean King Cup.

Simona Waltert a permis à la Suisse d'égaliser à 1-1 face à l'Argentine.
Simona Waltert a permis à la Suisse d'égaliser à 1-1 face à l'Argentine.
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 18:51

16.11.2025, 19:30

Le vainqueur de cet affrontement évoluera dans le groupe mondial l'an prochain, le perdant devant se contenter du groupe régional I.

La Grisonne Simona Waltert (WTA 86) a permis à son équipe d'égaliser à 1-1 face à l'Argentine en battant Solana Sierra (WTA 66) 6-3 7-6 (10/8). La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) n'avait rien pu faire dans le simple d'ouverture, s'inclinant lourdement (6-2 6-0) devant Julia Riera (WTA 170).

Le capitaine Heinz Günthardt a logiquement décidé d'aligner la paire Celine Naef/Simona Waltert pour ce double décisif. La Schwytzoise et la Grisonne avaient apporté le point de la victoire la veille face à la Slovaquie.

