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Tennis Un duo Williams-Muchova à Berlin pour la reprise de Serena

ATS

13.6.2026 - 17:44

L'Américaine Serena Williams, qui effectue son retour près de quatre années après l'annonce de sa retraite, sera associée à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 10) à Berlin, pour son deuxième tournoi de reprise en double, sur le gazon allemand la semaine prochaine.

Williams disputera un tournoi en double à Berlin aux côtés de Muchova.
Williams disputera un tournoi en double à Berlin aux côtés de Muchova.
Adam Davy/PA via AP
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.06.2026, 17:44

«On va jouer le double ensemble. Je suis assez impatiente. Ce n'est pas tous les jours qu'une athlète de cette importance, sur le court mais aussi en général dans le sport, me demande de jouer avec elle en double. J'espère qu'on aura du plaisir», a expliqué samedi Karolina Muchova en conférence de presse à Berlin.

Après avoir annoncé son retour sur le circuit, Serena Williams, 44 ans, a remporté mardi à Londres sur le gazon du tournoi du Queen's son premier match associée à la Canadienne Victoria Mboko dans le tableau de double.

Le dernier match de l'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem en simple remontait au 2 septembre 2022, un troisième tour de l'US Open perdu contre l'Australienne Ajla Tomljanovic.

Mboko s'est ensuite blessée au genou gauche, contrainte à l'abandon en simple et au forfait pour le quart de finale en double.

Pour le tournoi berlinois, l'Américaine formera la paire avec Karolina Muchova, 10e mondiale et finaliste de Roland-Garros en simple en 2023 (battue par la Polonaise Iga Swiatek).

Le tournoi de Berlin, qui sert de répétition générale sur gazon avant Wimbledon pour les meilleures mondiales, débute lundi. Les adversaires de Serena Williams et Karolina Muchova au 1er tour du tournoi de double ne sont pas encore connues.

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