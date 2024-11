Le samedi, Roger Federer et Stan Wawrinka font à nouveau des merveilles ensemble, six ans après avoir conquis le titre olympique en double. «Fedrinka» s'offre une victoire facile face à la paire Benneteau/Gasquet (3-6 5-7 4-6) et permet à la Suisse de mener 2-1 avant l'ultime journée de cette finale.

Photo: KEYSTONE