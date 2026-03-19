Un Français de 17 ans écrit l'histoire et fait oublier Rafael Nadal

Moise Kouame (ATP 385) a écrit une page d’histoire lors du 1er tour du Masters 1000 de Miami. Victorieux 5-7 6-4 6-4 du qualifié américain Zachary Svajda (ATP 96), le Français de 17 ans est devenu le plus jeune joueur à avoir gagné un match à Miami, le plus jeune depuis Rafael Nadal à Hambourg en 2003 à remporter une rencontre dans le cadre d’un Masters 1000.

Magique 🤩



17-year-old Moise Kouame defeats Zachary Svajda 5-7 6-4 6-4 to become the youngest player to EVER win a match in Miami! pic.twitter.com/zXSngEiXCO — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2026

Keystone-SDA ATS

Mené 7-5 4-3 0-40 et diminué par des crampes, le protégé de Richard Gasquet a signé une victoire vraiment improbable. Son prochain adversaire sera samedi sera le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22)