Un Français de 17 ans fait une entrée fracassante dans le tournoi

Première réussie pour Moïse Kouame! A 17 ans, pour son tout premier match en Grand Chelem, le Français, 318e mondial, s'est imposé en trois sets (7-6 6-2 6-1) contre le vétéran croate Marin Cilic mardi à Roland-Garros.

Keystone-SDA ATS

Moïse Kouame devient ainsi le plus jeune joueur à se qualifier au 2e tour des Internationaux de France depuis 1991. «C'est exceptionnel, en venant jouer ce tournoi je ne savais pas à quoi m'attendre, mais on a bossé pour être le plus prêt possible», a-t-il savouré au micro suur le court.

Kouame a levé les bras avant de serrer la main de son adversaire de 37 ans désormais classé au 46e rang mondial. «Aujourd'hui les gars vous m'avez vraiment aidé, tout le public, sur les balles de set, sur la fin du premier set. Je ne pense pas que j'aurais eu ce niveau de jeu sans ce soutien que vous m'avez accordé», a-t-il souligné.

Après une série de performances prometteuses depuis le début de l'année, le Français a bénéficié d'une invitation des organisateurs pour le tableau principal de Roland-Garros. Depuis longtemps identifié comme un très grand potentiel, il n'était que 833e mondial au début de l'année. Il a décroché depuis trois titres sur le circuit ITF, troisième division du tennis professionnel, et s'est offert sa première victoire en Masters 1000 à Miami.