L'Autrichien Sebastian Ofner a été cruellement éliminé des qualifications de l'Open d'Australie mercredi: pensant avoir gagné le match, il a célébré sa victoire avant de réaliser s'être trompé de règle, puis s'est effondré et a perdu la rencontre.

Ofner, 131e joueur mondial, était opposé à l'Américain Nishesh Basavareddy, 239e au classement mondial. A 6-6 dans le troisième et dernier set, l'issue du match entre les deux hommes s'est jouée au super tie-break.

L'Autrichien, ancien 37e joueur mondial, y a creusé l'écart à 6-1, avant de gagner le point suivant. Menant 7-1, il a alors levé les bras en signe de célébration et s'est triomphalement approché du filet pour aller serrer la main de son adversaire.

L'arbitre de la rencontre l'a alors interrompu et a dû lui rappeler la règle, à savoir que le super tie-break se joue en dix points gagnants, et non en sept comme les tie-break classiques. Perturbé, Ofner a ensuite perdu ses moyens, concédant huit des neuf points suivants pour finalement s'incliner 13-11 dans le super tie-break.

«Je l'ai vu de plus en plus tendu»

«Je savais qu'il restait du temps (...) Dans un super tie-break, il y a toujours une chance, donc j'ai continué à y croire», a déclaré l'adversaire d'Ofner Nishesh Basavareddy. «Je l'ai vu de plus en plus tendu, mais les balles étaient un peu usées, et c'était la guerre sur chaque échange. Mon objectif était juste de mettre le maximum de balles sur le court», a-t-il expliqué.

L'Américain de 20 ans disputera son dernier match de qualification à l'Open d'Australie contre le britannique George Loffhagen, 211e joueur mondial.

