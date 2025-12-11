  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Un nouvel «événement spécial» avec Roger Federer en vedette

Nicolas Larchevêque

11.12.2025

A l'instar des Jeux olympiques, l'Open d'Australie de tennis va instaurer une cérémonie d'ouverture, à laquelle seront conviées des légendes comme Roger Federer. Le Bâlois inaugurera cette nouvelle tradition le 17 janvier, à la veille du début du tournoi, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L’Open d’Australie mise sur Roger Federer, ici lors de son dernier titre à Melbourne en 2018, pour sa cérémonie d’ouverture.
L’Open d’Australie mise sur Roger Federer, ici lors de son dernier titre à Melbourne en 2018, pour sa cérémonie d’ouverture.
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.12.2025, 21:48

«Lançant le premier Grand Chelem de l'année, cet événement spécial sera l'occasion de rendre hommage aux grands champions qui ont façonné le tennis, aux fans passionnés qu'ils ont inspirés et à l'incroyable héritage qu'ils continuent de construire», explique l'organisation de l'Open d'Australie dans un communiqué.

Roger Federer, six fois couronné à Melbourne, sera l'invité vedette de la première édition de cette cérémonie d'ouverture, avant les matches du tableau principal (18 janvier-1er février).

Roger Federer. «Marco Odermatt ? Je vois des parallèles avec moi-même»

Roger Federer«Marco Odermatt ? Je vois des parallèles avec moi-même»

Le Suisse, âgé de 44 ans, sera entouré d'autres gloires du tennis tels qu'Andre Agassi, quadruple vainqueur du tournoi, et des Australiens Pat Rafter et Lleyton Hewitt, pour disputer un match entre anciens numéros un mondiaux.

Federer : «J'y ai vécu tellement d'émotions»

«Cela me semble une éternité depuis que j'ai inventé l'expression ‘Happy Slam’ (Grand Chelem du bonheur) pour l'Open d'Australie, et cela me fait toujours sourire quand je repense à tous les moments que j'ai vécus ici», a déclaré Roger Federer, cité dans le communiqué.

«J'ai vécu tellement d'émotions à la Rod Laver Arena... la joie de soulever le trophée six fois, l'honneur de jouer devant Rod Laver lui-même, le défi de rivaliser avec mes plus grands adversaires, et toujours l'amour et le soutien inconditionnels des fans australiens», a encore dit le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem.

Tennis. Roger Federer va recevoir «un immense honneur» en 2026

TennisRoger Federer va recevoir «un immense honneur» en 2026

Roger Federer, c’est qui ?

Roger Federer, c’est qui ?

Portrait de la légende du tennis Suisse.

07.10.2025

Les plus lus

Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Rayons vides chez Migros à l’approche de Noël : quelles marques sont touchées?
Billie Jean King : «Ce n'est tout simplement pas la même chose»
Trump : «Quand dira-t-on enfin que j'ai créé la meilleure économie de notre histoire?»
Un ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»