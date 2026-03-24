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Tennis Un «showman» jouera le prochain Geneva Open

ATS

24.3.2026 - 08:01

Alexander Bublik disputera le prochain Geneva Open (16-23 mai), ont annoncé mardi les organisateurs de l'ATP 250 genevois.

Titré à Gstaad l'été dernier, Alexander Bublik sera l'une des têtes d'affiche du prochain Geneva Open.
Titré à Gstaad l'été dernier, Alexander Bublik sera l'une des têtes d'affiche du prochain Geneva Open.
ATS

Keystone-SDA

24.03.2026, 08:01

24.03.2026, 08:20

Vainqueur du dernier Open de Gstaad, le Kazakhe pointe actuellement au 11e rang mondial.

Le «showman» rejoint ainsi Stan Wawrinka et Casper Ruud dans la liste des joueurs ayant déjà annoncé leur participation à ce tournoi qui se dispute la semaine précédant les trois coups de Roland-Garros. Il avait déjà évolué sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en 2022 et en 2023.

Vainqueur de quatre tournois ATP l'an dernier et titré cette année à Hong Kong, Alexander Bublik a franchi un camp majeur depuis le printemps 2025. Il a enfin su exploiter son immense potentiel, s'illustrant sur toutes les surfaces comme en témoignent son quart de finale à Roland-Garros et son sacre sur le gazon de Halle où il avait battu notamment Jannik Sinner et Daniil Medvedev.

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