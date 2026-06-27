Karolina Muchova, 11e mondiale, a remporté samedi, à deux jours du début de Wimbledon, le tournoi WTA 500 de Bad Homburg (GER) sur gazon, après l'abandon de la Japonaise Naomi Osaka alors que la Tchèque menait 6-1 1-0.

Osaka (15e) a fait appel au médecin à 3-0, après avoir concédé un double break. La quadruple lauréate en Grand Chelem et ancienne no 1 mondiale s'est fait manipuler le pied droit au niveau de la cheville et a poursuivi, mais a finalement renoncé au début de la seconde manche.

A 29 ans, Muchova décroche son troisième titre WTA après ceux de Séoul en septembre 2019 et de Doha (WTA 1000) début février cette année. Grâce à ce succès, elle retrouvera lundi, au moment de débuter Wimbledon, le top 10 mondial, à la 9e place.