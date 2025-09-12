L'équipe de Suisse de Coupe Davis a vécu une première journée cauchemardesque face à l'Inde à Bienne. Elle se retrouve menée 2-0 après les défaites subies par Jérôme Kym puis par Marc-Andrea Hüsler face à des joueurs pourtant moins bien classés.

Marc-Andrea Hüsler a été nettement dominé par Sumit Nagal. ATS

Keystone-SDA ATS

La formation du capitaine Severin Lüthi n'a donc plus le droit à l'erreur dans une rencontre du groupe mondial I dont elle partait largement favorite. Le duo que le Bernois alignera samedi (Jakub Paul/Dominic Stricker, en théorie) devra s'imposer en double pour entretenir la flamme de l'espoir.

La défaite de Jérôme Kym (ATP 155), qui a ouvert les feux, est la plus surprenante. L'Argovien, brillant 16e de finaliste du dernier US Open, s'est incliné 7-6 (7/5) 6-3 devant le 626e mondial Dhakshineswar Suresh. Incapable de convertir l'une des sept balles de break qu'il s'est offertes, il a craqué dans le «money time».

Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) a été plus nettement dominé par Sumit Nagal (ATP 290), qui faisait certes encore partie des 70 meilleurs joueurs du monde en juillet 2024. Le gaucher zurichois a été battu 6-3 7-6 (7/4) par le no 1 indien, bien plus efficace et «saignant» sur les points importants.

Les limites des deux Helvètes dans leur jeu de défense, à la relance en particulier, sont apparues au grand jour. Marc-Andrea Hüsler ne s'est ainsi procuré que deux balles de break dans ce deuxième simple. Sumit Nagal, dont le service n'est pourtant guère redoutable, les a toutes les deux effacées.

Limites

Sous pression après la défaite de Jérôme Kym, Marc-Hüsler a en outre complètement raté son début de match. Une telle entame samedi ne pardonnera pas. Severin Lüthi devra vraiment trouver les mots justes pour remobiliser ses troupes et éviter de devoir lutter début 2026 contre la relégation dans le groupe mondial II.