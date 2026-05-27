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Roland-Garros Une 120e au prix d'un dur labeur pour Novak Djokovic

ATS

27.5.2026 - 19:47

Novak Djokovic a sué pour gagner sa... 120e rencontre à Roland-Garros. Un seuil qu'aucun autre joueur n'a jamais franchi dans un tournoi du Grand Chelem.

Keystone-SDA

27.05.2026, 19:47

27.05.2026, 20:36

Il s'est imposé 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3 devant le Français Valentin Royer (ATP 74). L’homme aux 24 titres du Grand Chelem ne s’attendait sans doute pas à rester 3h44’ sur le court face à un adversaire en panne de résultats. Mais son manque de rigueur au moment de conclure dans le troisième set l’a condamné à jouer les prolongations.

Roland-Garros. Novak Djokovic cède un set mais passe au 2e tour

Roland-GarrosNovak Djokovic cède un set mais passe au 2e tour

Il devra vraiment élever le curseur vendredi pour son seizième de finale contre le vainqueur de la rencontre entre le Croate Dino Prizmic (ATP 72) et le Brésilien Joao Fonseca (no 28).

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