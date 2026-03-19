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Miami Une belle occasion manquée pour Viktorija Golubic

ATS

19.3.2026 - 21:26

Viktorija Golublic (WTA 84) n’a pas déjoué les pronostics au 1er tour du WTA 1000 de Miami. Issue des qualifications, la Zurichoise s’est inclinée 7-6 (8/6) 6-4 devant Peyton Stearns (WTA 47).

Viktorija Golubic : tout aurait pu changer si elle avait gagné sa balle de premier set.
Viktorija Golubic : tout aurait pu changer si elle avait gagné sa balle de premier set.
ATS

Keystone-SDA

19.03.2026, 21:26

19.03.2026, 21:31

Victorieuse au début du mois du tournoi WTA 250 d’Austin pour son premier titre sur le Circuit, l’Américaine a su témoigner du sang-froid nécessaire pour écarter une balle de premier set à 6/5 au jeu décisif. Elle a, ensuite, mené 4-1 dans la seconde manche pour prendre une option décisive sur la victoire.

Finaliste du WTA 125 d’Oreias au Portugal en février, Viktorija Golubic tire un bilan négatif de cette campagne américaine sur dur avec trois éliminations d’entrée de jeu, à Indian Wells au WTA 125 d’Austin et à Miami. Le retour sur terre battue lui fera sans doute le plus grand bien.

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